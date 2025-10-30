[단독] 야간사고 사망자… ‘운전·배달직’이 가장 많았다

야간 과로사 1위는 ‘청소·경비’

“취약직종 등 실효적 대책 절실”

야간에 일하다가 사고로 사망하는 노동자가 가장 많은 업종은 운전·배달직으로 나타났다. 과로와의 연관성이 높은 뇌·심혈관계 질병으로 인한 야간 산재 사망은 청소·경비직에서 가장 많았다.