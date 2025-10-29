‘아키텍트’ 통했다!

드림에이지가 퍼블리싱하고 아쿠아트리가 개발한 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 출시 후 게임성이 입소문을 타며 앱 마켓 매출 순위를 역주행하고 있다.

이용자 피드백을 적극 반영한 운영이 이러한 상승세를 이끈 것으로 보인다.

적극적인 소통도 큰 영향을 미쳤다.

출시 직후 이용자들이 골드 부족과 높은 콘텐츠 난이도에 불편을 호소하자 드림에이지 김민규 게임사업3실 실장은 출시 이틀째인 24일 새벽 ‘개발자 핫라인’을 통해 개선을 예고했다. 이어 같은 날 오후 일부 콘텐츠를 조정하며 이용자 불만을 신속히 해소했다.