양주시 공동형 장사시설 ‘재검토’…“보완해 재상정할 것”

‘반려’와 달리 보완 후 재심사 가능

양주시 “요구사항 충실히 이행 예정”

양주시는 이번 결과를 계기로 시민과의 소통을 강화하고, 공동추진 지자체 간 협의를 통해 이견을 해소하겠다는 방침이다. 시는 시민 경청회, 사업부지 현장 답사, 찾아가는 주민설명회, 선진 장사시설 벤치마킹 등을 추진해 공감대를 넓힐 계획이다.