“국산 기술로 수소 만든다” 전북도, 1MW급 수전해 실증 착수
현대차·현대건설·전북TP 참여
2027년까지 실증 완료 목표
전북도가 국내 최초 독자 개발된 1MW급 PEM(고분자전해질막) 수전해 시스템 실증에 착수했다.
29일 전북도에 따르면 부안군청에서 부안군, 현대자동차, 현대건설, 전북테크노파크와 함께 ‘1MW급 PEM 수전해 그린수소 생산시스템 구축 업무협약(MOU)’을 체결했다.
협약식에는 배주현 전북도 청정에너지수소과장, 권익현 부안군수, 팔코 베르그 현대자동차 상무, 서유택 현대건설 상무, 이규택 전북테크노파크 원장 등이 참석했다.
참여 기관들은 국내 기술 기반의 그린수소 생산시스템 구축과 전북 수소산업 생태계 조성을 위해 상호 협력하기로 뜻을 모았다.
기관별 역할은 부지 정리 및 기반시설 구축(전북도), 인허가·운영 부대시설 지원(부안군), 수전해 설비 제작·시운전(현대자동차), 부안 수소도시 사업 연계·관리(전북테크노파크), 기술 자문(현대건설) 등으로 분담됐다. 이들은 2027년까지 그린수소 생산시스템 구축을 완료할 계획이다.
전북도는 이번 사업을 통해 국산 수전해 기술의 현장 적용성과 신뢰도를 검증하고, 이미 구축된 2.5MW급 수전해 수소생산기지와 연계해 수소 모빌리티·연료전지 산업으로 확장 가능한 산업화 모델을 마련할 방침이다.
배주현 전북도 청정에너지수소과장은 “이번 시스템 구축사업은 전북이 단순한 수소 생산지가 아닌, 수소 기술 개발과 실증을 주도하는 전략 거점으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “국산 수전해 기술의 트랙레코드(Track Record: 검증 이력)를 확보하여 글로벌 수소시장에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.
