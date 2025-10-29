李 “핵잠수함 연료 공급 허용해달라” 깜짝 공개 요청, 배경은

동맹현대화 명분으로 안보 강화 노린 듯

이 대통령은 29일 경북 경주 국립경주박물관에서 열린 한·미 정상회담 모두발언에서 “핵추진잠수함의 연료를 우리가 공급받을 수 있도록 결단해달라”고 요청했다. 그러면서 “핵무기를 탑재하려는 것이 아니라, 잠항 능력이 부족해 북한·중국 잠수함 추적에 한계가 있는 디젤 잠수함을 보완하기 위한 것”이라며 “우리 기술로 재래식 무기를 탑재한 잠수함을 건조해 한반도 해역 방어에 투입하면 미군 부담도 줄일 수 있다”고 설명했다. 미국이 요구하는 동맹현대화와 중국 견제를 명분으로 안보적 이득을 취하기 위한 수를 던진 것이다.