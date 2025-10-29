김영록 전남지사, 이태원 참사 3주기 추모…“깊은 위로”
SNS 통해 추모 메시지 전해
김영록 전남도지사는 10·29 이태원 참사 3주기를 맞아 희생자들을 추모하고, 유가족들을 위로했다.
김 지사는 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “오늘은 10·29 이태원 참사 3주기다. 하늘의 별이 되신 백쉰아홉 희생자 분들의 명복을 빌며 가슴 깊이 추모한다”고 밝혔다.
이어 “사랑하는 가족을 떠나보내고 긴 고통의 나날을 보내고 계시는 유가족 여러분께도 도민과 함께 깊은 위로의 마음을 전한다”며 “아직도 그날의 참사를 잊을 수가 없다. 서울 한복판에서 수많은 국민들이 그렇게 허망하게 희생될 수 있는지 이해할 수 없었다”고 말했다.
또한 “국민의 안전과 생명을 책임져야 할 국가는 무엇을 하고 있었는지 묻고 또 되물었다”면서 “여러가지 요소들이 있었는데, 어느 한부분이라도 제대로 작동됐더라면 하는 탄식을 하게 되는 복합적 참사였다. 국가 최고권력이 콘트롤타워로서 제대로 기능하지 못할때 어떤 일이 일어날 수 있는지를 말해주는 참사의 전형이었다”고 밝혔다.
김 지사는 끝으로 “다시는 이런 참사가 반복되어서는 안 된다”며 “철저한 진상규명과 그에 상응하는 책임를 묻는 투명한 절차를 보여줘야 한다”고 강조했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
