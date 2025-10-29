GS칼텍스재단, 2025년 ‘GS칼텍스 참사람상’ 시상식 개최…11명 수상

인명 구조 돕다 사망한 故 정재연씨 등 11명… 상패와 상금 전달



올해부터 후보사례 발굴지역 전국으로 확대, 수상자 수도 확대

GS칼텍스재단, 2025년 GS칼텍스 참사람상 시상식 개최. GS칼텍스 제공

GS칼텍스재단(이사장 허진수)은 정의로운 사회구현을 위해 앞장선 시민을 선정하여 공로를 인정하는 2025년도 ‘GS칼텍스 참사람상’ 시상식을 개최했다고 29일 밝혔다.



전날 서울 강남구 소재 GS타워 오픈홀에서 열린 이날 시상식에는 GS칼텍스재단 김창수 상임이사 등 관계자들이 참석한 가운데 수상자들에게 상패와 상금을 전달했다.



GS칼텍스 참사람상은 2020년 제정, 타인의 생명과 안전을 위해 위험을 무릅쓰고 헌신하는 자, 그리고 사회에 귀감이 되는 선행을 펼치고 있는 자에게 수여하고 있다.



특히 2025년부터는 후보사례 발굴지역을 기존 여수, 순천, 광양에서 전국으로 확대해 수상자를 선정했다.



이번 GS칼텍스 참사람상은 의인 부문 8명, 선행 부문 3명 총 11명을 선정했다.



의인 부문 수상자인 故정재연 씨는 지난 3월 11일 강원도 영월군 터널 인근에서 발생한 야간 교통사고 화재 현장에서 화재 진압과 인명 구조활동 중 뒤따라오던 차량에 치여 사망했다. 고인은 평소에도 정기적으로 봉사활동을 하며 타인의 어려움을 외면하지 않고 도움을 베풀던 인물로 알려져 안타까움을 더하고 있다.



경남 산청휴게소 주유소 직원 박진주 씨와 유준희 씨는 지난 7월 19일 극한 호우로 인한 산사태로 산청휴게소 주유소 인근에서 전복된 차량에 갇혀 있던 일가족 4명을 구조했다. 구조과정에서 박진주씨는 손에 심한 부상을 입었다.



송원대 한국어교육과에 재학 중인 베트남 국적의 대학생 람바오응옥 씨는 지난 8월 31일 새벽 전남 여수시 선소대교 인근에서 익수자를 구하고자 바다에 뛰어들어 소중한 생명을 구조했다. 국적을 떠나 생명을 구하기 위해 위험을 무릅쓴 용기 있는 행동은 모두에게 큰 귀감이 됐다.



병원에서 근무하는 동료 장아람, 조종철, 김승우, 이광현 씨는 지난 7월 28일 울산에서 발생한 스토킹 범죄 현장에서 차량으로 도주를 시도한 가해자를 온몸으로 막아 현장에서 검거했다. 이들은 도주를 막는 과정에서 차량에 치이는 부상을 입었으나 끝까지 가해자를 제압해 경찰에 인계하며 시민의 용기와 책임감을 보여줬다.



선행 부문 수상자인 바이올리니스트 박상희 씨는 2015년 전남 여수 최초의 마을 자체 오케스트라인 ‘애양청소년오케스트라’를 창단, 한센인 마을인 도성마을의 청소년들에게 클래식 음악의 배움 기회를 제공하고 있다. 2016년부터는 GS칼텍스 예울마루에서 매년 정기연주회도 개최하고 있다.



특히 박상희 씨는 한센인 마을 3세로 같은 어려운 환경의 학생들을 지도하는 과정이 큰 화제가 돼 실화를 바탕으로 한 영화 ‘프롬(From)’으로도 제작 중이다.



경북 영주에 거주하는 부부 이대성, 황영숙 씨는 폐지와 공병을 팔아 행정복지센터와 영주시장학재단에 지난 15년간 약 5000만원을 기부했다. 남편 이대성 씨와 아내 황영숙 씨는 장애인 부부로 어려운 경제적 여건 속에서도 꾸준한 기부활동과 어려운 이웃을 위한 봉사활동에 헌신하며 지역사회에 귀감이 되고 있다.



GS칼텍스재단 관계자는 “얼굴도 모르는 이웃을 위해 용기 있는 행동을 보여준 숨은 의인들을 지속적으로 발굴하여 아낌없이 격려하겠다”며 “특히 사고현장을 돕다 안타까운 사고를 당한 故 정재연 씨의 의로운 행동을 오래 기억하겠다”라고 말했다.



여수에 주요 생산시설을 두고 있는 GS칼텍스는 2006년 공익재단인 GS칼텍스재단을 설립해 사회공헌활동을 본격화했다. 2012년 여수시 망마산(1단계)과 2019년 장도(2단계)에 걸쳐 완공된 GS칼텍스 예울마루는 GS칼텍스재단의 대표적인 사회공헌사업으로, GS칼텍스는 시설 조성과 운영에 약 1500억원을 지원했다.



GS칼텍스 예울마루는 공연, 전시, 교육을 통해 지역민들에게 수준 높은 문화예술 관람 기회를 제공하고 있다. 2025년 6월말 기준 1994회의 공연과 관람객 약 92만명, 187건의 전시와 관람객 약 49만명, 2381건의 교육 프로그램과 수강생 약 3만명 등 총 약 144만명의 지역민들이 GS칼텍스 예울마루를 찾았다.



여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



