포항시, Invest KOREA Summit 2025 산업시찰…글로벌 투자유치 박차
경북 포항시는 2025 APEC 정상회의를 맞아 29일 라한호텔에서 해외 투자가와 외신기자를 초청해 ‘Invest KOREA Summit 2025’ 지자체 간담회 및 산업시찰을 개최했다고 밝혔다.
산업통상자원부와 KOTRA 주관으로 진행된 이번 행사는 해외 투자자들이 직접 지자체 산업 현장을 방문해 산업 인프라, 투자 환경, 거주 여건 등을 확인하고 향후 투자 판단에 도움을 받을 수 있도록 마련한 자리다.
올해는 포항시를 비롯해 수원특례시, 울산광역시, 경기도경제과학진흥원 4곳이 산업시찰 대상지로 선정됐다.
이날 간담회는 해외투자가와 외신기자, 포항시 외투기업 관계자 등 30여 명이 참석해 포항의 산업 인프라 및 투자 환경, 지역 외투기업 사례 발표, 질의 응답 및 협력방안 논의, 산업단지 현장 시찰의 순으로 진행했다.
시는 영일만일반산업단지, 블루밸리국가산업단지, 포항융합기술산업지구를 중심으로 이차전지·수소·바이오·AI·디지털 등 미래 신산업의 경쟁력과 육성 전략 및 투자 비전을 소개하고 공유했다.
특히 복합해양레저관광도시 조성사업 추진 현황과 향후 비전을 공유하는 시간을 가졌다.
또 영일만산단 부품소재전용공단에 입주한 대표 기업인 에코프로머티리얼즈와 이비덴그라파이트코리아가 각 사의 기술력과 글로벌 성장 비전을 발표했다.
간담회 이후 참석자들은 두 기업을 직접 방문해 생산시설과 기술 인프라를 둘러보며 포항의 첨단산업 생태계와 투자 가능성을 확인했다.
시는 이번 시찰을 계기로 글로벌 투자 네트워크를 강화하고 투자유치 활동을 본격화할 계획이다.
이강덕 포항시장은 “이번 산업 시찰은 포항의 혁신 산업 생태계를 세계에 알릴 소중한 기회”라며 “글로벌 투자자들이 신뢰하고 찾을 수 있는 도시로 만들기 위해 인프라 확충과 정주 여건 개선 등 투자 유치와 국제 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사