시사 전체기사

공무원 동원 선거운동 혐의로 유정복 인천시장 송치

입력:2025-10-29 16:35
공유하기
글자 크기 조정
유정복 인천시장이 4월 16일 서울 여의도 국회 소통관에서 제21대 대선 관련 대국민 호소문 발표 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 대선 경선 후보 당시 공무원을 동원해 불법 선거운동을 한 혐의로 유정복 인천시장이 검찰에 넘겨졌다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 공직선거법 위반 혐의로 유 시장과 인천시 전·현직 공무원 등 12명을 불구속 송치했다고 29일 밝혔다. 경찰은 앞서 같은 혐의로 입건한 인천시 전·현직 공무원 등 다른 5명을 혐의없음으로 불송치 결정을 했다.

유 시장은 지난 4월 국민의힘 대선 경선 후보 시절 당시 인천시 공무원 등을 동원해 불법 선거 운동을 한 혐의 등을 받고 있다. 유 시장과 함께 송치된 인천시 전·현직 공무원들은 당시 공무원 신분을 유지하면서 유 시장을 수행하거나 행사 개최와 홍보 활동 등을 지원한 혐의를 받는다.

공직선거법상 당내 경선 과정에서 국가공무원과 지방공무원의 선거 운동은 금지다.

유 시장 경선 캠프 관계자들은 당시 SNS에 유 시장 업적을 담은 홍보물을 게시하거나 경선 투표 참여를 독려하는 유 시장 육성 메시지를 발송하기도 한 것으로 조사됐다.

경찰은 지난 4월 16일 시민단체 인천평화복지연대의 관련 진정을 접수하고 입건 전 조사(내사)에 착수, 범죄 혐의점을 확인하고 수사로 전환했다. 인천시선거관리위원회도 지난 5월 유 시장을 포함한 인천시 공무원 3명과 캠프 관계자 3명을 경찰에 고발했다.

이와 함께 경찰은 유 시장이 지난해 회장직을 맡았던 국민의힘 시도지사협의회 홍보에 공무원을 동원했다는 시민단체의 고발과 관련해 당시 공무원인 1명을 지방공무원법 위반 혐의로 송치했다. 시도지사협의회 홍보와 관련해 직권남용 혐의를 받았던 유 시장 등 2명은 혐의없음으로 불송치 결정했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
397
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
늦게 온 트럼프…환영곡은 최애 ‘YMCA’
군인 아들 마중가던 어머니 참변…음주운전자 징역 8년
4억 내린 이찬진 강남 아파트…반나절만에 18억에 팔려
‘열성맘’ 이부진, 강남 대치동 떠나 자리잡은 ‘이곳’은?
국감 중 결혼식 최민희 딸, SNS엔 ‘2024년 8월 결혼’ 표시
노동부, 런베뮤 과로사 의혹 기획감독 착수…전 직원 피해 확인
경주 방문한 트럼프…훈장·금관 선물 받고 한미 정상회담 참석
英 과학자들 “햄·베이컨에 ‘담배’처럼 경고문 넣어야”
국민일보 신문구독