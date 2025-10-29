롯데케미칼, 여수지역 어르신에 ‘장수사진’ 촬영 봉사
롯데케미칼은 여수시노인복지관과 함께 복지관 이용 어르신 20명을 대상으로 ‘2025 장수사진 촬영행사’를 진행했다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 노년기 어르신들의 건강과 장수를 기원하며 마련됐다. 롯데케미칼 직원의 사진촬영 재능기부를 통해 진행돼 더욱 뜻 깊은 시간을 가졌다.
평소보다 더욱 아름다운 모습으로 추억을 남길 수 있도록 전문 헤어/메이크업 서비스를 제공하고, 개별 촬영 후 액자로 제작해 전달될 예정이다.
롯데케미칼 여수공장 김성권 본부장은 “어르신들의 환한 미소를 보며 오히려 저희가 더 큰 에너지를 받았다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하겠다”고 말했다.
여수시노인복지관 김진우 관장은 “장수사진은 단순한 사진이 아닌, 인생의 아름다운 순간을 담는 의미있는 기록”이라며 “이번 행사를 통해 어르신들께서 자신을 되돌아보는 따뜻한 시간이 되었기를 바란다”고 전했다.
롯데케미칼 여수공장은 11월~12월 추운 겨울철을 대비해 저소득 취약 어르신들을 위한 난방용품 및 연료지원 봉사도 추진할 예정이다.
