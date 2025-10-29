명륜당 명륜진사갈비, 아시아 7개국 진출…“세계화 가속”

명륜당 이종근 대표이사 및 해외사업본부장은 지난 22일 말레이시아 1호점의 성공적인 시장 안착을 축하하며, 현지 매장을 직접 방문해 향후 지역 확장 전략을 점검했다. 명륜당 제공

명륜당 관계자는 “K-콘텐츠와 한식에 대한 세계적 관심이 높아진 지금이야말로 K-숯불갈비의 세계화를 본격화할 최적의 시점”라며 “직영점 중심의 안정적 운영과 현지 파트너와의 협력을 병행해, 한국의 맛과 상생 모델을 세계로 확산하겠다”고 밝혔다.