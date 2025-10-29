시사 전체기사

4억 내린 이찬진 강남 아파트…반나절만에 18억에 팔려

입력:2025-10-29 16:09
수정:2025-10-29 16:24
22억→18억 낮춘지 반나절만에 계약

이찬진 금융감독원장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 종합감사에서 위원 질의를 듣고 있다. 연합뉴스

이찬진 금융감독원장이 처분하겠다고 밝힌 서울 서초구 우면동 아파트가 직전 호가보다 4억원 낮은 18억원에 팔렸다. 이 원장은 ‘직전 실거래가보다 4억원 높다’는 지적이 제기되자, 가격을 다시 낮춰 내놨는데 반나절 만에 팔린 것이다.

29일 네이버 부동산에 따르면 이날 오전 이 원장이 내놓은 아파트 매물 가격은 기존 호가였던 22억원 대비 4억원 낮춘 18억원이었다.

주변 시세보다 낮게 올라왔던 해당 매물은 이날 오후 부동산에 계약금 2억원이 입금되며 18억원에 계약된 것으로 확인됐다. 이 매물은 네이버부동산 인기 급상승 1위에 오르기도 했다.

이양수 국민의힘 의원은 지난 27일 국회 정무위원회 국정감사에서 “이 원장이 부동산에 내놓은 매물 가격은 22억원으로 한 달 전 실거래가인 18억원 대비 4억원 더 높다”며 “한 달 만에 가격이 4억원씩 오르다니 10·15 대책은 완전히 실패한 부동산 정책”이라고 지적했다.

이 원장은 이에 앞선 지난 21일 국정감사에서 “가족이 공동거주하는 아파트 두 채 중 한 채는 자녀에게 양도하겠다”고 발언했다가 ‘아빠 찬스’ 논란이 일자 “많은 국민이 주택 문제로 고통을 겪는 시점에 그런 발언이 매우 부적절했다”며 고개를 숙였다.

그러면서 “공간이 좁아져 고통이 조금 있는 부분이지만, 공직자라는 신분을 감안해 한 채를 처분하고 정리하겠다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

