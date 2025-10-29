시사 전체기사

백악관, 이재명 대통령을 ‘국무총리’로 오기

입력:2025-10-29 16:02
수정:2025-10-29 16:17
공유하기
글자 크기 조정
도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 '국무총리'와 회담했다고 오기한 백악관 유튜브 생중계 영상. 백악관 유튜브 공식 채널 캡처

백악관이 29일 한미 정상회담 생중계 영상을 내보내면서 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 대통령이 아닌 국무총리와 회담했다고 오기했다.

백악관 유튜브 공식 채널을 보면 이날 실시간으로 약 12분간 송출한 한미 정상회담 모두발언 영상 제목이 ‘트럼프 대통령, 대한민국 국무총리(Prime Minister)와의 양자 회담 참석’으로 나와 있다.

외교 무대에서 정상회담을 하는 상대국 정상의 직함을 잘못 표기하면 외교적 결례로 받아들여질 수 있다.

이날 트럼프 대통령은 1박 2일 일정으로 한국에 도착해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경주에서 이재명 대통령과 정상회담을 했다.

두 정상의 만남은 지난 8월 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 한미 정상회담 이후 두 달여만이다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
4억 내린 이찬진 강남 아파트…반나절만에 18억에 팔려
경주 방문한 트럼프…훈장·금관 선물 받고 한미 정상회담 참석
김현지 국감 증인채택 불발…여야 합의 실패
정상회담 개시…李 “핵잠수함 연료 허용을” 트럼프 “김정은과도 노력할 것”
젠슨 황 “한국에 가서 기쁜 발표 있을 것…한국 기업 좋은 파트너”
‘열성맘’ 이부진, 강남 대치동 떠나 자리잡은 ‘이곳’은?
[단독]이 대통령, 넥타이도 트럼프 맞춤형 ‘황금색’ 특별제작
“선생님이 수업 시간에 윤석열 욕해요” 학생 신고에 당국 조치
국민일보 신문구독