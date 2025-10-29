백악관, 이재명 대통령을 ‘국무총리’로 오기
백악관이 29일 한미 정상회담 생중계 영상을 내보내면서 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 대통령이 아닌 국무총리와 회담했다고 오기했다.
백악관 유튜브 공식 채널을 보면 이날 실시간으로 약 12분간 송출한 한미 정상회담 모두발언 영상 제목이 ‘트럼프 대통령, 대한민국 국무총리(Prime Minister)와의 양자 회담 참석’으로 나와 있다.
외교 무대에서 정상회담을 하는 상대국 정상의 직함을 잘못 표기하면 외교적 결례로 받아들여질 수 있다.
이날 트럼프 대통령은 1박 2일 일정으로 한국에 도착해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경주에서 이재명 대통령과 정상회담을 했다.
두 정상의 만남은 지난 8월 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 한미 정상회담 이후 두 달여만이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
