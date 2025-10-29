시사 전체기사

한·불, 아시아 산불 역량 강화 위해 350만유로 투입한다

입력:2025-10-29 15:47
공유하기
글자 크기 조정
김인호 산림청장이 29일 서울 상암DMC에서 열린 '제13차 아시아산림협력기구 총회'에서 인사말을 하고 있다. 산림청 제공

우리나라와 프랑스가 아시아 지역의 산불 역량 강화를 위해 5년간 350만유로를 투입하기로 했다.

산림청은 29~30일 서울 상암 중소기업DMC타워에서 열리는 ‘제13차 아시아산림협력기구(AFoCO) 총회’에 정부 대표로 참여했다.

총회는 16개 회원국 대표, 아시아산림협력기구 사무국 관계자 등 70여명이 참석했다. 참석자들은 중장기 계획 이행 현황, 사업 재원 규모 확대 방안 등 기후위기 대응을 위한 산림 협력 전략을 논의했다.

총회에 앞서 김인호 산림청장과 베르트랑 자도 주한프랑스 부대사는 한·프·아시아산림협력기구가 공동 추진하는 ‘아시아 산불역량강화 사업’의 출범식을 가졌다.

한국과 프랑스가 5년간 350만유로(한화 약 58억원)를 공동 투자하는 이 사업은 아시아 신흥 국가의 산불 전문인력 양성 및 국제적 연대 강화를 위해 추진된다.

김 청장은 “AFoCO는 글로벌 기후재난 시대에 대응하기 위한 핵심 플랫폼”이라며 “프랑스의 참여를 계기로 다양하고 새로운 산림 협력 정책을 만들겠다”고 말했다.

2018년 대한민국 정부 주도로 설립된 AFoCO는 아시아 지역의 기후변화, 사막화 방지 등 국제적 산림분야 이슈에 대응하기 위한 국제기구다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
4억 내린 이찬진 강남 아파트…반나절만에 18억에 팔려
경주 방문한 트럼프…훈장·금관 선물 받고 한미 정상회담 참석
‘열성맘’ 이부진, 강남 대치동 떠나 자리잡은 ‘이곳’은?
국감 중 결혼식 최민희 딸, SNS엔 ‘2024년 8월 결혼’ 표시
노동부, 런베뮤 과로사 의혹 기획감독 착수…전 직원 피해 확인
英 과학자들 “햄·베이컨에 ‘담배’처럼 경고문 넣어야”
‘노란봉투법’ 효과 벌써 나오나…한화오션 손배소 취하에 각계 반색
북한 “어제 서해상에서 함대지 전략순항미사일 시험발사”
국민일보 신문구독