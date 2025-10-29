시사 전체기사

[속보] 경찰, ‘노 트럼프’ 시위대 강제해산 시도 중

입력:2025-10-29 15:25
수정:2025-10-29 15:26
공유하기
글자 크기 조정
29일 오후 한·미 정상회담이 열린 국립경주박물관 인근에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 반대하는 기습 시위대가 경찰과 대치하고 있다. 연합뉴스

[속보] 경찰, ‘노 트럼프’ 한·미 정상회담장 진입 시도 시위대 강제해산 시도 중
29일 오후 한·미 정상회담이 열린 국립경주박물관 인근에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 반대하는 기습 시위대가 경찰과 대치하고 있다. 연합뉴스

29일 오후 한·미 정상회담이 열린 국립경주박물관 인근에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 반대하는 기습 시위대가 현수막을 펼쳐들고 있다. 연합뉴스

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
4억 내린 이찬진 강남 아파트…반나절만에 18억에 팔려
경주 방문한 트럼프…훈장·금관 선물 받고 한미 정상회담 참석
‘열성맘’ 이부진, 강남 대치동 떠나 자리잡은 ‘이곳’은?
국감 중 결혼식 최민희 딸, SNS엔 ‘2024년 8월 결혼’ 표시
노동부, 런베뮤 과로사 의혹 기획감독 착수…전 직원 피해 확인
英 과학자들 “햄·베이컨에 ‘담배’처럼 경고문 넣어야”
‘노란봉투법’ 효과 벌써 나오나…한화오션 손배소 취하에 각계 반색
북한 “어제 서해상에서 함대지 전략순항미사일 시험발사”
국민일보 신문구독