김현지 국감 증인채택 불발…여야 합의 실패
민주당 “오전 출석한데도 국힘이 거절”
국힘 “오전 출석 오후 불출석, 반반치킨이냐”
11월 6일 열리는 국회 운영위의 대통령실 대상 국정감사에 김현지 대통령실 제1부속실장을 증인으로 부르는 방안이 불발됐다.
운영위는 29일 전체회의에서 김 실장을 비롯해 주요 일반증인 채택 문제를 논의했으나 합의에 실패했다. 강훈식 비서실장 등 12명의 대통령실 기관 증인만 채택한 채 회의를 마쳤다.
이날 회의에서 국민의힘은 김 실장을 증인으로 불러 여러 의혹을 검증해야 한다고 거듭 주장했다. 김은혜 국민의힘 의원은 “김현지 증인 출석을 놓고 민주당이 내놓은 안은 오전 출석, 오후 불출석이라고 하는데 국감이 치킨인가. 반반 출석하게”라며 “김현지 한 사람 지키려고 하니 이런 코미디가 나오는 것”이라고 비꼬았다.
같은 당 곽규택 의원도 “김 실장과 관련해 산림청장 인사에 영향력을 행사했다는 의혹과 이재명 대통령의 재판 변호인을 사임시켰다는 의혹 등이 제기됐다”며 “과거부터 대통령과 친했고 총무비서관을 넘는 권한을 행사했다는 것이 확인된 만큼 반드시 출석해야 할 증인”이라고 주장했다.
더불어민주당은 감사가 아닌 정치 공세를 하려는 의도라고 반발하면서 설전이 이어졌다. 김기표 더불어민주당 의원은 “대통령 부부에 대해 할 말이 없으니 잘 알려지지 않은 대통령 참모 하나를 끄집어내 제1야당에서 총력을 다해 언론 플레이하고, 온갖 음해와 허위 사실을 유포하고 있느냐”고 반박했다.
같은 당 채현일 의원도 “야당의 무더기 증인 요구와 스토킹 수준의 증인 요구는 국정에 대한 감사가 아니라 오로지 정쟁하겠다는 꼬투리 잡기에 불과하다”며 “김 실장의 배우자까지 증인으로 채택하자는 건 선을 넘는 정치 공세”라고 비판했다.
이날 운영위는 거수 표결로 증인 채택을 결정했다. 더불어민주당의 반대로 김 실장 증인 채택은 무산됐다.
앞서 이 대통령은 김 1부속실장의 국회 운영위원회 국정감사 출석에 대해 국회 결정을 따르라고 직접 지시한 것으로 알려졌다. 같은 날 대통령실 관계자에 따르면 이 대통령은 최근 참모들과의 회의에서 김 1부속실장의 국감 출석에 대해 “그 간의 대통령실 관례와 국회 의결에 따르도록 하라”고 지시했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
