김현지 국감 증인채택 불발…여야 합의 실패

민주당 “오전 출석한데도 국힘이 거절”

국힘 “오전 출석 오후 불출석, 반반치킨이냐”

김현지 제1부속실장이 21일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에 참석해 있다. 연합뉴스

11월 6일 열리는 국회 운영위의 대통령실 대상 국정감사에 김현지 대통령실 제1부속실장을 증인으로 부르는 방안이 불발됐다.

1부속실장의 국회 운영위원회 국정감사 출석에 대해 국회 결정을 따르라고 직접 지시한 것으로 알려졌다. 같은 날

대통령실 관계자에 따르면 이 대통령은 최근 참모들과의 회의에서 김 1부속실장의 국감 출석에 대해 “그 간의 대통령실 관례와 국회 의결에 따르도록 하라”고 지시했다.