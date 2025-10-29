시사 전체기사

정상회담 개시…李 “핵잠수함 연료 허용을” 트럼프 “김정은과도 노력할 것”

입력:2025-10-29 15:09
李 “김정은이 트럼프 진심 수용 못해 만남 불발”

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주국립경주박물관에서 국빈 방문 선물인 천마총 금관 모형 앞을 함께 지나고 있다. 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 핵추진 잠수함 연료 공급 제한 해제를 강력히 요구했다.

이 대통령은 경북 경주 국립경주박물관에서 열린 2차 한·미 정상회담 모두발언에서 “핵추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 대통령께서 결단해주시면 좋겠다”면서 “핵무기 적재 잠수함을 만들겠다는 것이 아니다. (핵추진 잠수함) 연료 공급을 허용해 주시면 저희가 저희 기술로 재래식 무기를 탑재한 잠수함을 여러 척 건조해 한반도 동해와 서해에서 해역방어 활동을 하면 미군의 부담도 상당히 많이 줄어들 수 있을 것이라고 생각한다”고 말했다. 이어 사용후핵연료 재처리에 대한 미국의 협조도 요청했다.

이 대통령은 “미국의 방위비 부담을 줄이기 위해 대한민국의 방위산업에 대한 지원이나 또 방위비 증액을 확실하게 저희가 해나가겠다”며 방위비 증액 의사도 분명히 했다. 트럼프 대통령과의 통상 협상에서 방위비 증액을 지렛대로 삼기 위한 것으로 해석된다.

이 대통령은 또 트럼프 대통령에게 “전 세계 8곳의 분쟁지역에 평화를 가져왔다. 피스메이커로서의 역할을 잘하고 계신다”면서 “대한민국으로서는 그 위대한 역량으로 한반도에도 평화를 만드는 큰 업적을 만드시면 정말로 큰 성과가 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 “김정은 북한 국무위원장이 대통령님의 진심을 아직 다 수용하지 못해 불발되긴 했지만, 대통령께서 회담을 받아들이겠다고 말씀하신 것은 그 자체만으로도 상당한 평화의 온기를 만들어내는 것”이라며 “아직까지는 김정은 위원장이 대통령님의 진정한 내심의 뜻을 잘 수용 못 한 상태라서 불발됐지만, 이것도 또 하나의 씨앗이 되어 한반도에 거대한 평화의 물결을 만드는 단초가 될 것이라고 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “한반도는 여전히 공식적으로는 종전되지 않은 상태지만, 이것을 해결하기 위해 우리가 무엇을 할 수 있을지 얘기해보겠다”며 “김정은과도 열심히 노력해 모든 것이 잘 해결되도록 하겠다”고 답했다.

경주=최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr

