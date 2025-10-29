대전시, 하반기에도 소상공인 임대료 지원…최대 30만원

대상은 공고일 기준 1년 이상 대전에서 사업장을 임차해 운영 중인 소상공인이며 연 매출액은 8000만원 미만이어야 한다.

시는 심사를 거쳐 매출액이 적은 순으로 지원 대상자를 선정할 계획이다. 지원금은 12월 중 지급된다.

자세한 내용은 대전시 중소기업지원 포털 ‘대전비즈’에서 확인할 수 있으며 온라인 접수 방법 및 기타 문의는 대전일자리경제진흥원으로 하면 된다.

권경민 대전시 경제국장은 “임대료 지원이 경영난을 겪는 소상공인들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “내년에도 소상공인들에게 실질적인 도움이 되는 정책을 마련하겠다”고 말했다.