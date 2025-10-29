시사 전체기사

[속보] 트럼프에 무궁화대훈장 수여…미국 대통령 최초

입력:2025-10-29 14:36
수정:2025-10-29 14:54
이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '천마총 금관 모형'을 선물하며 설명하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 국빈 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무궁화대훈장을 29일 수여했다.

미국 대통령이 이 훈장을 받은 것은 처음이다.

무궁화대훈장은 대통령령에 규정된 대한민국 최고 훈장으로 대통령과 배우자, 전·현직 외국 원수 및 그 배우자만 받을 수 있다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령 공식 환영식에서 거수경례를 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

해외 정상이나 왕족들에게도 예우 차원에서 수훈이 이뤄진 전례가 있다.

2018년 문재인 당시 대통령이 에마뉘엘 마크롱 대통령에게 무궁화대훈장을 수여한 사례가 대표적이다.

무궁화대훈장은 한국조폐공사가 제작한다. 최고 훈장인 만큼 많은 양의 귀금속을 사용해 만든다.

금 190돈(712.5g)을 비롯해 은 110돈(412.5g)에 루비, 자수정 등이 활용된다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

