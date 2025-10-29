[속보] 트럼프에 무궁화대훈장 수여…미국 대통령 최초
이재명 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 국빈 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무궁화대훈장을 29일 수여했다.
미국 대통령이 이 훈장을 받은 것은 처음이다.
무궁화대훈장은 대통령령에 규정된 대한민국 최고 훈장으로 대통령과 배우자, 전·현직 외국 원수 및 그 배우자만 받을 수 있다.
해외 정상이나 왕족들에게도 예우 차원에서 수훈이 이뤄진 전례가 있다.
2018년 문재인 당시 대통령이 에마뉘엘 마크롱 대통령에게 무궁화대훈장을 수여한 사례가 대표적이다.
무궁화대훈장은 한국조폐공사가 제작한다. 최고 훈장인 만큼 많은 양의 귀금속을 사용해 만든다.
금 190돈(712.5g)을 비롯해 은 110돈(412.5g)에 루비, 자수정 등이 활용된다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
