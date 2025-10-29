[속보] 트럼프에 무궁화대훈장 수여…미국 대통령 최초

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '천마총 금관 모형'을 선물하며 설명하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령 공식 환영식에서 거수경례를 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

최고 훈장인 만큼 많은 양의 귀금속을 사용해 만든다.

금 190돈(712.5g)을 비롯해 은 110돈(412.5g)에 루비, 자수정 등이 활용된다.