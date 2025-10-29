코레일, 30일부터 전국 13개 역에서 ‘레일택배’ 시작
한국철도공사(코레일)가 30일부터 전국 13개 주요 철도역에서 ‘레일택배’를 운영한다고 29일 밝혔다.
대상은 서울 용산 청량리 대전 동대구 부산 전주 여수엑스포 강릉 등 KTX 9개역, 신도림 가산디지털단지 노량진 회기 등 수도권 전철 4개역이다.
레일택배는 역사 맞이방에 설치된 무인 택배 발송함을 통해 저렴한 가격으로 편리하게 택배를 보낼 수 있는 서비스다. 출·퇴근을 할 때 철도역에서 간편하게 택배 서비스를 이용할 수 있고, 여행지에서 구입한 지역 특산물이나 기념품 등을 쉽게 보내는 것이 가능해 짐 부담을 덜 수 있다.
접수는 모바일앱 코레일톡이나 롯데택배를 통해 가능하다. 가로 40㎝ 세로 40㎝ 높이 20㎝, 중량 5㎏ 이내 중·소형 물품만 보낼 수 있다. 요금은 전국 2500원이며 제주 및 도서산간 지역은 추가요금이 부과된다.
택배 이용 관련 문의는 롯데택배 고객센터로 하면 된다.
정정래 코레일 사장직무대행은 “레일택배는 정부의 대국민 체감형 서비스 개선 과제의 일환으로 추진된 새로운 생활물류 서비스”라며 “앞으로도 철도 인프라를 활용한 생활 밀착형 공공서비스를 확대하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
