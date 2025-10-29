시사 전체기사 [속보] ‘노 트럼프’ 시위대 50여명 경주박물관 주변서 경찰과 대치 입력:2025-10-29 14:25 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국감 중 결혼식 최민희 딸, SNS엔 ‘2024년 8월 결혼’ 표시 2 ‘유승민 딸’ 유담 인천대 교수 채용서 “경험 없이 경력 만점” 3 [속보] 이 대통령·트럼프, 경주박물관서 오후 정상회담 4 [속보] 트럼프, 경주 도착…본격 방한 일정 돌입 5 [속보] 트럼프 “한국, 소중한 친구이자 동맹…이 대통령 훌륭” 해당분야별 기사 더보기 1 중국산 김치 韓 식당 공습… 국산 설 자리 잃는 ‘김치 종주국’ 2 SK하이닉스 3분기 영업익 11.4조…“내년 HBM 공급사 협의 완료” 3 “또 사상 최고치”…코스피, 상승 출발해 4050대 4 카톡서 챗GPT 바로 쓴다… 이번엔 성난 민심 달랠까 5 세계 4대 AI 석학의 충고… “LLM, 5년 내 구식 된다” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “과로로 숨진 내 아들, 런베뮤는 ‘괴롭히지 말라’ 문자” 2 “학폭 가해자는 안돼” 22명 불합격 처리한 ‘이 대학’ 어디 3 남편 18년간 간호한 70대, 3명에게 새 생명 주고 하늘로 [아살세] 4 “기가 막힌다” 살인 누명 벗은 청산가리 막걸리 사건 피고인 첫마디 5 불법체류 단속 피해 숨었던 대구 20대 베트남 여 숨져 해당분야별 기사 더보기 1 “노출 심해” 운동복 입은 중국인, 일본 식당서 쫓겨나 2 ‘가장 아름다운 소년’ 불렸던 스웨덴 배우 안드레센 별세 3 [속보] 트럼프 “펜타닐 관련 대중 관세 인하 예상” 4 신라 금관, 얼굴 새긴 달항아리…트럼프 선물 목록은? 5 루비오 美 국무장관 “찰리 커크, 한국 교회에서 일어나는 일 우려했었다” 해당분야별 기사 더보기 1 손흥민 LAFC 데뷔골, MLS ‘올해의 골’ 됐다 2 “딴따라 DNA는 여전”… 박진영, 공직 중에도 신곡 발표 3 2홈런·2루타 2개·볼넷 5개… 오타니, 9번 출루 4 MBC 대학가요제 13년 만에 부활…26일 첫 방송 5 다저스, 18회 혈투 끝에 프리먼 끝내기 홈런으로 6대 5 승리…WS 2승 1패 해당분야별 기사 더보기 1 “기후 위기에 맞춰라”… ‘철 없는 옷’에 꽂힌 패션업계 2 “국립중앙박물관 500만 시대… 유료화 전 단계 내년 예약제” 3 30대 건강 습관, 중년 이후 심뇌혈관 질환 70% 낮춘다 4 어떻게 나이들 것인가… 세 여인의 시대적 초상 5 수술 전 ‘선행 항암’… 재발률 낮추고 삶의 질은 ‘UP’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 젠슨 황 “한국에 가서 기쁜 발표 있을 것…한국 기업 좋은 파트너” ‘열성맘’ 이부진, 강남 대치동 떠나 자리잡은 ‘이곳’은? [단독]이 대통령, 넥타이도 트럼프 맞춤형 ‘황금색’ 특별제작 “선생님이 수업 시간에 윤석열 욕해요” 학생 신고에 당국 조치 군인 아들 마중가던 어머니 참변…음주운전자 징역 8년 남편 18년간 간호한 70대, 3명에게 새 생명 주고 하늘로 [아살세] 트럼프 “한국, 소중한 친구이자 동맹…이 대통령 훌륭” 노동부, 런베뮤 과로사 의혹 기획감독 착수…전 직원 피해 확인 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요