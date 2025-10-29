신품종 털부처꽃 ‘백두분홍’, 품종보호권 획득

털부처꽃 '백두분홍'. 한국수목원정원관리원 제공

앞서 국립백두대간수목원은 2022년 6월 국립산림품종관리센터를 통해

신품종으로 출원했다.

백두대간수목원은 2019~2021년 2년간 조직배양 및 삽목을 통한 증식을 통해 동일 형질이 유지되는 것을 확인한 뒤 백두분홍 명칭으로 품종을 출원했다. 이후 국립산림품종관리센터에서 2년간의 재배심사를 거쳐 품종보호가 최종 결정됐다.

식물 신품종보호법에 따라 품종의 명칭 신규성 구별성 균일성 안정성 등 5가지 항목을 모두 인정받았으며 내년부터 백두대간수목원 가든숍에서 구매할 수 있다.

이규명 백두대간수목원장은 “백두분홍의 품종보호권 획득은 글로벌 식물산업에서의 경쟁력 확보와 자생식물 시장 활성화를 위해 노력한 결과”라며 “새로운 자생식물 품종에 대한 적극적인 관심을 부탁드린다”고 말했다.