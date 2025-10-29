대구시공공형어린이집연합회 학습공동체 중간 보고회
대구시공공형어린이집연합회는 29일 대구청소년문화의집 강당에서 영유아교육과정 교원전문학습공동체 보고회(사진)와 공공형어린이집 신규지정 현판전달식을 개최했다.
이번 보고회는 지난 8월부터 대구시 전체 공공형 어린이집으로 확대 진행된 ‘0~5세 교육과정 실행 학습공동체’의 중간 성과를 공유하기 위해 마련된 자리다.
대구시 공공형 어린이집 원장과 교사 180여명이 참석했다. 대구대학교 장혜진 교수의 기조 강연을 시작으로 영아가 주도한 비구조화놀이, 제로 웨스트가 미래다 등을 주제로 진행한 연구들을 보고했다. 11월 말 최종 결과보고회를 열고 2025년도 학습공동체의 성과를 총정리할 계획이다.
대구시공공형어린이집연합회 김태숙 회장은 “이번 중간보고회는 민간이 주도해 보육의 질과 공공성을 높이는 노력의 성과를 공유하는 중요한 자리였다”고 설명했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사