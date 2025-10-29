넥슨 프로젝트 ‘메이플 키우기’, 내달 6일 출시
넥슨은 자사와 에이블게임즈가 공동 개발한 신작 모바일 방치형 RPG ‘메이플 키우기(MapleStory : Idle RPG)’의 글로벌 정식 출시일을 다음 달 6일로 확정했다.
앞서 공식 홈페이지, 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 글로벌 사전등록을 시작한 ‘메이플 키우기’는 ‘메이플스토리’ IP 기반 신작 모바일 게임이다. 누구나 쉽고 부담 없이 수직 성장의 재미를 즐길 수 있는 방치형 RPG다.
넥슨은 ‘메이플 키우기’를 오는 6일 글로벌 정식 출시하고 5일부터 사전 다운로드를 오픈한다. 출시 전까지 사전등록을 진행한 이용자에게는 무기 및 동료 획득에 사용할 수 있는 3천 ‘레드 다이아’와 자신의 캐릭터를 꾸미는 데 사용할 수 있는 모자 아이템 4종을 선물한다.
출시 후 게임 접속과 플레이로 다채로운 아이템을 획득할 수 있는 다양한 이벤트를 진행할 예정이다.
자동 성장 요소에 ‘메이플스토리’의 고유한 시스템을 더한 색다른 매력이 강점으로 꼽힌다.
넥슨은 앞서 방치형 RPG 개발력을 인정받은 에이블게임즈와 ‘메이플 키우기’ 공동 개발 소식을 알리고, 지난 5월부터 7월까지 싱가포르, 호주 등 4개 국가에서 공개형 테스트를 진행한 바 있다. 테스트 기간 높은 재접속률과 긍정적인 이용자 평가를 얻으며 현지 이용자의 기대감을 입증했다.
신작 모바일 방치형 RPG ‘메이플 키우기’ 글로벌 정식 출시에 관한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
