신라 금관, 얼굴 새긴 달항아리…트럼프 선물 목록은?
방한 중인 도널드 트럼프 미국 대통령에게 신라 금관에 이어 한복과 그의 얼굴이 그려진 달항아리 등이 전달될 예정이다.
이철우 경북도지사는 29일 방송된 YTN 라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에서 트럼프 대통령에게 한복과 달항아리 등을 선물할 계획이라고 밝혔다.
이 지사는 “달항아리에 트럼프 얼굴을 그려서 구웠다. 미국 대사한테 보여드렸더니 너무 좋다고 했다”며 동시에 경북에서 유명한 사과도 준비했다고 말했다. 그는 “사과에 트럼프 (대통령) 얼굴을 새기고 우리 APEC을 새긴 사과가 있다”며 “사과에 그런 작업을 하려고 하면 기간이 오래 걸린다”고 덧붙였다.
이 지사는 이어 철판에 조각하는 ‘스틸아트’도 만들었다고 밝혔다. 이 지사는 “외교부에서는 공식적으로 주기는 어렵고 지방정부 차원에서 선물하라고 했다”며 “미국 대사 측과 충분히 이야기해서 선물하려 한다”고 말했다.
앞서 대통령실은 APEC 정상회의를 계기로 방한하는 트럼프 대통령에게 특별 제작한 신라 금관 모형과 한국 최고 훈장인 무궁화 대훈장도 수여한다고 밝혔다.
황금을 좋아하는 트럼프 대통령의 취향을 고려해 금관을 선물하는 것으로 보인다. 전날 다카이치 사나에 일본 총리 또한 일본을 방문한 트럼프 대통령에게 금박을 입힌 골프공을 선물했다.
이 대통령은 이날 오후 트럼프 대통령을 국립경주박물관에서 맞이할 예정이다. 정상회담에 앞서 방명록 서명과 기념 촬영, 공식 환영식과 친교 일정이 이어진다.
