[속보] 트럼프 “한국, 소중한 친구이자 동맹…이 대통령 훌륭”
도널드 트럼프 미국 대통령이 “한국은 미국의 소중한 친구이자 동맹”이라며 “한국에 오게 돼 정말 기쁘다”고 29일 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 경북 경주에서 열린 APEC CEO 서밋 특별연설을 통해 “비전을 가진 혁신가들, 가장 뛰어난 각지에서 오신 분들 앞에 서게 돼 특별한 의미가 있다”면서 이렇게 말했다.
트럼프 대통령은 또 “이재명 대통령은 정말 훌륭한 분”이라며 “오늘 오후에 별도 회담 가질 예정”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 “한국 국민은 경제 기적을 만들었다. 흔치 않은 기술력을 갖고 자유로운 민주주의가 번창하고 문명을 구가하는 국가”라며 치켜세웠다.
그러면서 “전 세계 어떤 나라도 한국이 달성한 업적과 성과를 보면서 배울 게 많을 것”이라고 강조했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
