창원 오피스텔 전기차 화재…15명 이송하고 100여명 대피
경남 창원시 오피스텔에서 충전 중이던 전기차에서 불이 나 연기를 마신 주민들이 병원으로 이송됐다.
29일 오전 6시 5분쯤 경남 창원시 마산합포구 부림동 11층짜리 오피스텔 지하 2층 주차장에서 충전 중이던 전기차에서 불이 났다. 이 화재로 오피스텔 주민 등 15명이 연기를 마셔 병원으로 이송되고 100여명이 대피했다.
불이 난 전기차는 전소됐고 주차장 벽면 등이 일부 탔지만 다른 차량으로 불이 번지지는 않았다.
소방당국은 소방차량 28대, 인력 115명 등을 투입해 오전 7시 17분쯤 큰 불길을 잡고 현재 완전히 진화한 상태다. 아침 출근 시간대에 오피스텔 일대가 연기로 자욱한 상황이어서 연기를 빼내는 배연작업도 진행됐다.
출근하던 주민들이 연기를 보고 놀라 허둥대고 일부 주민은 잠옷 차림으로 대피했다가 소방당국이 마련한 버스에 올라 추위를 피하는 등 소동이 빚어졌다.
경찰과 소방당국은 불이 날 당시 차량을 충전 중이었다는 차주의 진술과 폭발음을 들었다는 주민 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
