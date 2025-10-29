늦게 온 트럼프…환영곡은 최애 ‘YMCA’

두 차례 대선서 활용한 트럼프 대표곡

춤 추기보다 다소 경직된 표정

경주 APEC을 계기로 국빈 방한하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 부산 김해국제공항에 도착해 전용기 에어포스원에서 인사하고 있다. 연합뉴스

대통령실 관계자는 “트럼프 대통령의 취향을 고려해 외교부에서 선곡한 것으로 안다”고 설명했다.