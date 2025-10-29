울산 시내버스 노선 개편 ‘긍정적’ 효과
일평균 이용객 5162명 증가
운행 횟수 142회 증회· 배차 간격 1분 감소
울산시는 지난해 12월에 시행한 버스노선 개편으로 지역 접근성 개선과 이용객 수 증가 등의 효과가 나타났다고 29일 밝혔다.
임현철 울산시 대변인은 이날 프레스센터에서 기자회견을 열고 시내버스 노선 전면 개편의 효과를 분석한 결과를 발표했다.
울산시는 버스 노선 효율화와 시민 편의를 위해 지난해 12월 21일 시내버스 노선 전면 개편에 이어 올해 3~7월까지 4차례 미세조정을 시행했다.
시에 따르면 현재 울산 시내버스는 총 185개 노선에 945대의 버스가 운행 중이다.
운행 횟수는 개편 전보다 142회(약 3%) 늘어나면서 평균 배차 간격이 1분 정도 줄었고 한 노선당 평균 운행 거리도 7%(3.4㎞) 줄어 버스 기사들의 근로 여건이 개선됐다.
이와 함께 신규 서비스 구간으로 인해 동안 버스가 다니지 않던 도로 약 42㎞가 새로운 서비스 구간에 편입되는 등 지역 접근성도 크게 개선됐다.
시는 노선 미세조정과 어르신 무료화 정책 효과로 개편 이후 일평균 이용객이 5200명, 약 3%가 늘었다고 설명했다.
시는 이 같은 버스 서비스 구간 확대와 외곽에서 도심까지의 접근성 개선으로 차선 확대 등의 교통여건 개선이 없음에도 이용객의 평균 이동시간과 환승 대기시간이 소폭 감소했다고 분석했다 .
임현철 대변인은 “과학적인 데이터를 바탕으로 시행한 노선 개편이 여론 분열이나 정치적인 목적 등에 활용되지 않기를 간절히 바란다”며 “시민이 원하는 서비스가 무엇인지 분석하고, 시민 의견에 귀 기울이면서 개선 방안을 고민하겠다”고 말했다.
한편 진보당 울산시당은 버스 노선 개편과 관련 주민감사 청구 서명운동을 벌여 지난달 23일 시·구·군 사무를 담당하는 주무장관인 행정안전부 장관에게 주민감사청구를 청구했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사