김제 지평선산단, ㈜한국몰드김제 123억원 투자
차세대 트럭 부품 생산 공장, 김제 지평선산단에 신설
1만6528㎡ 규모 신규 공장·22명 신규 고용
미래차·첨단소재 공급망 강화 기대
전북특별자치도는 김제시와 함께 ㈜한국몰드김제와 총 123억원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.
협약식은 김제 지평선일반산업단지 다목적복합센터에서 열렸으며, 김인태 전북특별자치도 기업유치지원실장, 나인권 전북도의회 의원 정성주 김제시장, 서백현 김제시의회 의장, 고선영 ㈜한국몰드김제 대표 등이 참석했다.
㈜한국몰드김제는 지평선산단 내 1만6528㎡ 부지에 5620㎡ 규모의 사출부품 전문공장을 신설하고, 22명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.
또 현대자동차 전주공장의 2027년 차세대 친환경 트럭(LT2) 양산 계획에 맞춰 가니쉬 부품, 데크 사이드 커버 등 주요 사출 부품을 안정적으로 공급할 예정이다.
2015년 설립된 ㈜한국몰드김제는 SMC(유리섬유 강화 복합재료) 및 사출부품을 생산하는 자동차 부품 전문기업이다. 현대·기아자동차와 현대모비스의 1차 협력사다.
정성주 김제시장은 “국내외 경기 불확실성 속에서도 기술력으로 성장하고 있는 ㈜한국몰드김제의 투자를 진심으로 환영한다”며 “적극적인 행정·재정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
김인태 전북도 기업유치지원실장은 “㈜한국몰드김제의 투자는 전북이 추진 중인 미래차 산업 생태계 강화의 핵심 사례”라며 “지평선산단을 비롯해 도내 산업단지를 친환경 자동차 부품산업의 거점으로 육성해 나가겠다”고 밝혔다.
