美 고속도로에 쏟아진 ‘바이러스 원숭이’…20마리 사살

입력:2025-10-29 11:11
사고 차량에서 탈출하는 실험실 원숭이들. 미국 미시시피주 재스퍼 카운티 보안관 사무소 SNS 캡처

미국의 한 고속도로에 바이러스 감염 상태의 실험실 원숭이들이 쏟아졌다. 이 원숭이들을 실은 트럭이 사고가 나 탈출하게 된 것이다.

영국 일간 가디언에 따르면 28일(현지시간) 미국 미시시피주 재스퍼 카운티 보안관 사무소는 SNS 게시글을 통해 이날 오후 59번 주간고속도로에서 리서스 원숭이 21마리를 태운 트럭이 사고가 나 원숭이들이 탈출했다고 밝혔다.

해당 트럭은 루이지애나주 뉴올리언스 툴레인대학교 실험실 소속 원숭이들을 플로리다주의 다른 연구기관으로 이동 중이었다.

보안관 사무소는 이 원숭이들이 C형 간염, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19), 헤르페스 등 여러 바이러스에 감염돼 있으며 인간에게 잠재적 건강 위협을 끼칠 수 있다고 설명했다. 또 이 원숭이들의 무게는 약 18㎏으로 공격적인 성향을 갖고 있다고 덧붙였다.

툴레인대 측은 이 원숭이들에게 전염성은 없으며, 당국에 적극 협력하고 있다고 밝혔다. 당국은 원숭이를 발견하면 접근하지 말고 신고해달라고 당부했다.

탈출한 원숭이들은 이날 저녁 늦게 한 마리를 제외하고 모두 사살됐다. 보안관 사무소는 현재 남은 한 마리를 찾기 위해 계속 수색하고 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

