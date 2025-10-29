美 고속도로에 쏟아진 ‘바이러스 원숭이’…20마리 사살

사고 차량에서 탈출하는 실험실 원숭이들. 미국 미시시피주 재스퍼 카운티 보안관 사무소 SNS 캡처

재스퍼 카운티 보안관 사무소는 SNS 게시글을 통해 이날 오후 59번 주간고속도로에서 리서스 원숭이 21마리를 태운 트럭이 사고가 나 원숭이들이 탈출했다고 밝혔다.

해당 트럭은

루이지애나주 뉴올리언스 툴레인대학교 실험실 소속 원숭이들을 플로리다주의 다른 연구기관으로 이동 중이었다.