이 대통령 “국가가 등 돌리는 일 없을 것”…이태원 참사 3주기 추모
이재명 대통령이 10.29 이태원 참사 3주기를 추모하며 국민의 생명과 안전을 책임지는 국가의 역할을 충실히 하겠다고 29일 밝혔다.
이 대통령은 이날 광화문 북광장에서 열린 이태원 참사 3주기 기억식에 추모사 영상을 보내 “끓는 그리움과 헤아릴 수 없는 고통을 짊어지고 살아가는 유가족분들에게 국가가 또다시 등 돌리는 일은 결단코 없을 것”이라며 “진실을 끝까지 밝히고 국민의 생명이 존중받는 나라, 모두가 안전한 나라를 반드시 만들겠다”고 말했다.
이 대통령은 “3년 전 서울 한복판 이태원 골목에서 159명의 소중한 생명이 너무나 허망하게 우리 곁을 떠났다. 그날 국가는 없었고, 지켜야 했던 생명과 희생을 막지 못했다”고 밝혔다. 그러면서 “사전 대비도 사후 대응도 책임지는 사람도 없어 국가가 국민을 지켜줄 거란 신뢰가 사라졌다”며 고개를 숙였다.
이어 “이로 인해 각자도생 사회의 고통과 상처만 깊게 남았다”면서 “이제 국가가 책임지겠다. 미흡했던 대응, 무책임한 회피, 충분치 않았던 사과와 위로까지 바로 잡아가겠습니다”고 밝혔다. 이 대통령은 “다시는 국가의 방임과 부재로 인해 억울한 희생이 발생하지 않게 하겠다”며 “국가가 존재하는 가장 근본적인 이유는 국민의 생명과 안전을 지키는 것이다. 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다”고 강조했다.
앞서 이 대통령은 지난 7월 16일에도 이태원 참사 유가족을 포함한 사회적 참사 유가족들과 만나 간담회를 열고 “국민의 생명과 안전을 지켜야 할 정부의 책임을 다하지 못했던 점에 대해 정부를 대표해 사죄한다”고 밝힌 바 있다.
