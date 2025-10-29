이 대통령 “국가가 등 돌리는 일 없을 것”…이태원 참사 3주기 추모

이재명 대통령의 서울 종로구 광화문북광장에서 열린 10·29 이태원 참사 3주기 기억식 영상 추모사 장면. KTV 유튜브 영상 캡처

3년 전 서울 한복판 이태원 골목에서 159명의 소중한 생명이 너무나 허망하게 우리 곁을 떠났다.

그날 국가는 없었고, 지켜야 했던 생명과 희생을 막지 못했다”고 밝혔다. 그러면서 “

사전 대비도 사후 대응도 책임지는 사람도 없어 국가가 국민을 지켜줄 거란 신뢰가 사라졌다”며 고개를 숙였다.

각자도생 사회의 고통과 상처만 깊게 남았다”면서 “