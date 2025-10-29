조국 “이 대통령 사건 ‘재판중지’ 아닌 ‘공소취소’가 맞아”

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '끝까지 간다' 특별위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 29일 이재명 대통령의 재판 재개 여부를 둘러싼 정치권의 논란에 대해 “재판 중지가 아니라 공소 기각과 공소 취소가 맞다”고 말했다.