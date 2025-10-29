부천시, ‘아이 키우기 좋은 도시’ 조성 박차…출산지원금 확대

조용익 경기 부천시장이 지난 5월 한국만화박물관 어린이날 행사에서 아이들과 함께 환하게 웃고 있다. 부천시 제공

예비 및 신혼부부는 풍진, B형 간염, 간기능, 빈혈, 혈당, 소변검사 등 총 31종의 기초 검진을 지원받을 수 있다.

고령 임신 증가 추이를 반영해 난자채취 사전검사비를 포함한 난자동결 시술 과정을 지원하는 ‘난자동결 시술비 지원

’, 냉동된 난자를 활용해 보조생식술 진행 시 비용을 지원하는 ‘냉동난자 사용 보조생식술 지원사업’ 등도 시행되고 있다.

‘임산부 맘(Mom)편한 택시’는

‘맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업’에서는 올해 출산 후 부천에 출생신고를 완료한 산모 2400여명에게 1인당 10만원 상당의 한우·한돈 제품을 제공한다.

자녀 돌봄과 교육·성장 지원에도 공을 들이고 있다. 아람어린이집에서 운영 중인 ‘365일 시간제보육’은 6개월부터 7세 미취학 아동이 주말과 공휴일에도 월 80시간까지 이용할 수 있다.