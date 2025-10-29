‘킨텍스 제3전시장 착공’…고양시, 글로벌 마이스 중심지 도약
경기 고양시가 킨텍스 제3전시장 착공을 계기로 글로벌 마이스(MICE) 중심도시 도약과 체류형 산업 생태계 구축에 속도를 내고 있다.
고양시는 지난 23일 킨텍스 제3전시장 착공식을 열고, ‘고양콘(Goyang-Con)’과 연계한 체류형 마이스벨트 조성 계획을 공식화했다.
시는 전시·회의 참가자들이 고양에 머물며 소비하고, 공연·관광·문화 콘텐츠로 이어지는 순환형 마이스 생태계를 구축하겠다는 목표를 제시했다.
제3전시장은 총사업비 6726억원이 투입되며 2028년 완공을 목표로 하고 있다. 완공 시 킨텍스는 총 17만㎡의 전시공간을 확보해 국내 최대 규모의 전시·컨벤션 단지로 자리한다.
주변에는 2029년 준공 예정의 ‘노보텔 앰배서더 킨텍스(300실)’와 2028년 완공 예정의 ‘주차복합빌딩(1000면)’이 함께 들어서, 일대는 약 1500실의 숙박시설과 7400면의 주차공간을 갖춘 복합 마이스 클러스터로 완성될 전망이다.
시는 킨텍스 1·2·3전시장과 호텔, 주차복합빌딩을 중심축으로 숙박·교통·문화가 어우러진 ‘머무는 마이스 도시’로의 전환을 추진 중이다. 이를 통해 단순 행사 중심의 산업 구조를 넘어, 시민 일자리와 지역경제로 이어지는 지속 가능한 성장 모델을 만든다는 구상이다.
시는 마이스 산업의 핵심 브랜드로 ‘고양콘(Goyang-Con)’을 육성하고 있다. 이는 고양종합운동장에서 열리는 콘서트를 지칭하던 팬 커뮤니티 용어였지만, 현재는 도시브랜드로 확장돼 글로벌 공연 산업의 중심축으로 부상했다. GTX-A 킨텍스역 개통으로 접근성이 개선되며, 고양종합운동장은 최대 5만명을 수용하는 대형 공연 플랫폼으로 자리 잡았다.
BTS, 블랙핑크, 콜드플레이, 트래비스 스캇 등 세계적인 아티스트들의 공연이 잇달아 개최되며 최근 2년간 80만명 이상이 방문했고, 세외수입만 80억원을 돌파했다. 공연 기간에는 주변 상권 매출이 크게 증가하는 등 지역경제 파급효과도 입증됐다.
또한 세계 최대 공연기획사 라이브네이션 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정된 ‘K-컬처밸리 아레나’와의 시너지 효과도 기대된다. 고양시는 라이브네이션코리아와 문화예술공연 분야 협약(MOU)을 체결하고 글로벌 아티스트 공연 유치를 확대하며 공연·전시·관광이 순환하는 문화경제 생태계 구축에 나서고 있다.
시는 ‘2025 세계 마이스 목적지 지속가능성 지수(GDS-Index)’ 평가에서 세계 15위, 아시아·태평양 3위를 차지하며 친환경 마이스 도시로서의 경쟁력을 입증했다. 또한 한-아프리카 정상회의, 2025 UCLG 아·태총회 등 대형 국제행사를 연속 유치하며 국제 협력 도시로서의 위상을 강화하고 있다.
이동환 고양시장은 “킨텍스 제3전시장 착공은 단순한 건축의 시작이 아니라 고양의 미래를 여는 산업도시 선언”이라며 “세계가 찾는 마이스 도시, 고양을 통해 대한민국 경제의 새로운 성장 엔진을 만들어가겠다”고 밝혔다. 이어 “킨텍스, 일산테크노밸리, 방송영상밸리, K-컬처밸리를 잇는 산업벨트를 기반으로 바이오·정밀의료·스마트모빌리티·콘텐츠 산업이 융합된 복합도시로 발전시키겠다”며 “산업 성장과 시민의 삶이 함께 커가는 상생의 도시를 실현하겠다”고 강조했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
