KDI국제정책대학원, GKS 우수대학 평가 3위 기록
KDI국제정책대학원은 국립국제교육원이 주관한 2024년도 정부초청외국인장학생(Global Korea Scholarship, GKS) 수학대학 점검에서 총점 94.22점을 받아 전국 88개 대학 중 3위에 선정됐다고 29일 밝혔다.
국립국제교육원은 매년 정부초청외국인장학생의 학위취득률 향상과 관리체계 강화를 위해 수학대학의 운영 현황을 점검한다. 평가 항목은 필수사항 5개, 일반사항, 가감점으로 구성되며, 이를 종합해 대학별 성과를 비교·분류한다. 평가는 장학생 지원과 관리 전반을 대상으로 우수·보통·미흡 등급을 부여했으며, 상위 10% 이내 대학만이 ‘우수대학’으로 지정된다.
KDI대학원은 필수 지표 5개 항목(생활비 지급, 등록금 초과액 지원, 중도 탈락률 관리, 출·입국 지원, 학위과정 진학률)에서 모두 만점을 받아 안정적인 운영 체계를 입증했다. 더불어 일반사항과 만족도 조사에서도 고른 성과를 거두며 종합 점수 94.22점을 기록했다.
이번 결과는 KDI대학원이 운영 중인 체계적이고 효율적인 외국인장학생 관리 시스템의 성과를 보여주는 것으로, 최근 5년 연속 교육부 ‘교육국제화역량 우수인증대학’에 선정된 데 이어 국제교육 분야에서의 경쟁력을 다시 한 번 확인했다.
KDI대학원 관계자는 “앞으로도 교육 품질 제고와 글로벌 역량 강화를 위해 지속적인 노력을 이어갈 예정이다”고 밝혔다.
