대구도시개발공사 ‘달빛동맹’ 교류 광주서 봉사활동
대구도시개발공사(사장 정명섭)는 최근 광주시도시공사와 함께 ‘달빛동맹 교류행사’ 일환으로 영호남 상생과 사회적 가치 실현을 위한 공동 사회공헌활동을 펼쳤다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 양 기관이 지난해 4월 체결한 공동 사회공헌활동 상호협력 업무협약의 연장선으로 지난해 대구 군위군 사과 농가 일손 돕기에 이어 두 번째로 진행된 교류 행사다. 올해는 광주 무등산 평촌마을 농가에서 단감 수확 일손 돕기 봉사활동을 실시하며 상호협력의 의미를 더했다.
행사에는 양 기관 사장과 노동조합 위원장을 비롯한 임직원 50여명이 참여해 농가 지원 활동을 벌였다. 또 무등산 분청사기 유적을 연계한 도예 체험 프로그램 등 다양한 교류 활동을 진행했다. 참가자들은 함께 구슬땀을 흘리며 지역 간 화합과 소통의 뜻을 나눴다.
정명섭 대구도시개발공사 사장은 “이번 달빛동맹 교류행사는 영호남이 함께 손잡고 지역사회 발전과 나눔을 실천한 뜻 깊은 자리였다”며 “앞으로도 긴밀한 협력을 통해 지역상생과 사회적 책임 실현에 앞장서 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사