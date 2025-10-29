비댁스, 서클과 맞손… 원화 스테이블코인 ‘KRW1’ 글로벌 등판
‘KRW1’, 서클 Arc 네트워크 테스트넷 참여
국내 첫 규제 준수형 원화 스테이블코인 추진
디지털자산-글로벌 블록체인 연결 전환점
국내 대표 디지털자산 인프라 기업 비댁스(BDACS)가 글로벌 핀테크 기업 서클(Circle)과 손잡고 원화 스테이블코인 ‘KRW1’을 글로벌 시장에 선보인다.
비댁스는 최근 서클과 양해각서를 체결하고, 서클이 새롭게 출시한 Layer1 블록체인 ‘Arc(공개 테스트넷)’ 네트워크에 참여한다고 29일 밝혔다. 이로써 비댁스는 Arc 네트워크의 공식 파트너로 합류하며, 국내 최초로 원화 기반 스테이블코인을 발행하는 기업이 된다.
이번 협력은 한국의 디지털자산 생태계를 글로벌 디지털 경제와 연결하는 전환점으로 평가된다. Arc는 서클의 스테이블코인 USDC를 중심으로 설계된 글로벌 결제형 블록체인으로, 비댁스의 참여는 한국형 규제 준수 모델을 세계 스테이블코인 시장에 접목하는 첫 시도로 주목받고 있다.
류홍열 비댁스 대표는 “이번 협력은 한국의 혁신이 글로벌 무대로 도약하는 의미 있는 발걸음”이라며 “KRW1을 Arc 상에서 배포함으로써, 한국 기업들이 신뢰할 수 있고 규제에 부합하는 글로벌 스테이블코인 네트워크에 참여할 수 있는 관문을 열게 됐다”고 말했다.
비댁스는 이번 협약을 계기로 한국을 디지털 금융 허브로 도약시키는 거점으로 자리 잡겠다는 구상이다. 강력한 국내 규제 체계와 글로벌 블록체인 인프라를 결합해 결제, 토큰화 자산, 온체인 자본시장 등 다양한 영역에서 디지털자산 혁신을 가속한다는 전략이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
