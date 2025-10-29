與 “한강버스 사고 은폐 정황…오세훈 사죄해야”

천준호 더불어민주당 의원 등 국토교통위원회 소속 민주당 의원들이 29일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

천준호 의원은 “선박이 부표와 정면충돌한 직후 부표가 쓰러졌고, 쓰러진 부표는 선체 하부 가운데 공간으로 통과했다”며 “그동안 선체 가운데 바닥 부근에서 긁히는 충돌음이 지속됐다고 한다”고 밝혔다. 충돌한 부표는 수면으로부터의 높이가 약 2m에 이르고 중량 5100㎏에 달하는 철제 시설물이라고도 했다.

사고내역에 대해 자료를 요구했으나 서울시는 아직까지 답변을 하지 않고 있다”고 지적했다. 천 의원은 “이런 사고가 있었다는 것을 서울시가 알리지 않은 상태에서 운항 재개가 결정됐다”며 “이런 문제를 시민들에게 투명하게 알리고 조치를 충분히 하고 운항 재개 여부가 결정됐어야 한다”고 덧붙였다.