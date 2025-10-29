與 “한강버스 사고 은폐 정황…오세훈 사죄해야”
한강버스101호가 무탑승 시범운항 기간 중 수면 위의 철제 부표와 충돌하는 사고가 발생했으나 서울시가 이를 은폐했다는 의혹이 제기됐다. 더불어민주당은 오세훈 시장에게 사죄 및 진상규명을 촉구했다.
국토교통위원회 소속 민주당 의원들은 29일 국회에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다. 이들에 따르면 사고는 지난 17일 오후 8시45분쯤 망원 선착장 인근에서 발생했다. 당시 한강버스는 잦은 선박 고장으로 운항을 중단하고 무탑승 시범운항 중이었다.
국토위 민주당 의원들이 확보한 선박 사고 보고서상에는 부표의 야간 등화 작동 불량으로 인해 부표의 존재를 인식하지 못해 충돌이 발생했다고 기록돼 있었다고 한다. 천준호 의원은 “선박이 부표와 정면충돌한 직후 부표가 쓰러졌고, 쓰러진 부표는 선체 하부 가운데 공간으로 통과했다”며 “그동안 선체 가운데 바닥 부근에서 긁히는 충돌음이 지속됐다고 한다”고 밝혔다. 충돌한 부표는 수면으로부터의 높이가 약 2m에 이르고 중량 5100㎏에 달하는 철제 시설물이라고도 했다.
그러나 보고서 내용과 달리 사고 당시 부표 등화는 정상 작동했다는 것이 이들의 주장이다. 천 의원은 “사고 보고에는 야간 부표의 등화가 켜지지 않아 부표의 존재를 인식하지 못해 충돌했다고 돼 있으나, 제보에 따르면 사고 당시 부표의 등화는 정상 작동했다고 한다”고 말했다.
그러면서 “사고 발생 사실부터 사고 원인까지 모든 것이 은폐됐다”고 주장했다. 국토위 민주당 의원들은 “제보에 의하면 서울시는 이 사고에 대한 보고를 받았으나, 투명하게 공개하고 조치하기는커녕 ‘외부에 유출하지 말라’는 지침을 내렸다”며 “사고내역에 대해 자료를 요구했으나 서울시는 아직까지 답변을 하지 않고 있다”고 지적했다. 천 의원은 “이런 사고가 있었다는 것을 서울시가 알리지 않은 상태에서 운항 재개가 결정됐다”며 “이런 문제를 시민들에게 투명하게 알리고 조치를 충분히 하고 운항 재개 여부가 결정됐어야 한다”고 덧붙였다.
이들은 “이 사고가 오세훈 시장에게 보고되지 않았다면 이는 명확한 법령 위반임과 동시에, 서울시 사고 대응 시스템에 심대한 결함이 있음을 의미하는 것”이라며 “반대로 오세훈 시장에게 보고됐다면 오세훈 시장이 작정하고 사고를 은폐한 것”이라고 주장했다.
아울러 오 시장을 향해 사고 현장 CCTV 공개, 국민 사죄 및 내달 1일로 예정된 한강버스 정식운항 재개 연기를 요구했다. 천 의원은 기자회견이 끝나고 기자들과 만나 “오늘 열리는 서울시 국정감사에서 관련 자료를 요구할 것”이라며 “필요하다면 자료가 있는 곳으로 현장 방문 및 현장 조사를 제안하고 추진할 생각”이라고 밝혔다.
