리로스쿨 ‘RIdea 아이디어 공모전’ 성료
학생 중심의 창의적 아이디어를 발굴하기 위해 마련된 ‘RIdea 아이디어 공모전’이 전국의 높은 관심 속에 성황리에 마무리됐다.
리로스쿨이 주최한 이번 공모전은 AI 기술을 활용한 입시 지원 서비스 및 콘텐츠 기획, 리로스쿨 교육 포털 사이트 활성화를 위한 마케팅 아이디어, 자유주제 아이디어 등 세 가지 분야로 진행됐으며, 총 135편의 작품이 접수되어 학생들의 뜨거운 참여 열기를 입증했다.
이번 공모전은 단순한 수상에 그치지 않고, 학생들이 교육 현장의 문제를 스스로 정의하고 해결 방안을 탐색하는 과정을 통해 탐구 역량과 창의력을 함양할 수 있도록 기획되었다는 점에서 의미가 크다.
심사 결과 실현 가능성과 창의성이 돋보이는 ‘맞춤형 학습관리 시스템’ ‘행동 기반 학과 적성 매칭 서비스’ ‘리로폴리오 – 기록을 넘어서, 이야기로!’ 등의 제안이 우수작으로 선정되었으며, 수장자들에게는 장학금이 수여됐다.
공모전을 통해 발굴된 우수 아이디어는 향후 리로스쿨 교육 포털 사이트 내 서비스 개선 및 콘텐츠 개발에 적극 반영될 예정이다. 리로스쿨은 이를 통해 학생 참여형 교육 플랫폼으로서의 가치를 한층 강화해 나갈 계획이다.
리로스쿨 관계자는 “학생들의 시선에서 출발한 참신한 제안들을 통해 교육 서비스의 새로운 가능성을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 학생들이 자유롭게 의견을 표현하고 서비스 개선에 반영될 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사