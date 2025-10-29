“무조건 ‘하지 마라’보다 ‘뭐가 재미있니?’라고 물어보세요”

경북 구미시, ‘게임 속 도박으로부터 아이 지키기’라는 주제로 도박중독 예방교육 실시





경북 구미시는 지난 28일 새마을운동테마공원 연수관 대강의실에서 학부모 60명을 대상으로 ‘게임 속 도박으로부터 우리 아이 지키기’라는 주제로 도박중독예방교육을 실시했다고 29일 밝혔다.



이번 교육은 온라인 게임에 내재된 도박 요소를 이해하고 가정에서 자녀의 게임 이용을 올바르게 지도하기 위한 취지로 마련됐다.



이날 강의는 대동병원 정신건강의학과 신정욱 전문의가 맡아 진행했다.



신 전문의는 △확률형 아이템 구조와 도박의 유사성 △미성숙한 청소년 뇌의 반응 △가정 내 예방 및 지도 방법 등을 사례 중심으로 설명했다.



그는 “게임 매출의 절반을 상위 5%의 이용자가 차지할 만큼 구조적으로 ‘도박적 소비’에 빠지기 쉽다”며 “무조건 ‘하지 마라’보다는 ‘뭐가 재미있니?’라고 묻는 부모의 대화가 훨씬 효과적”이라고 조언했다.



교육에 참여한 한 학부모는 “스마트폰 사용을 두고 아이와 다툴 때가 많았는데 오늘 강의를 통해 화내는 대신 이해로 접근하는 방법을 배웠다”며 “실생활에 도움이 되는 유익한 시간이었다”고 말했다.



김윤영 구미중독관리통합지원센터장은 “청소년 도박과 게임중독은 개인 문제가 아니라 사회 전체가 함께 풀어야 할 과제”라며 “가정에서부터 건강한 게임 이용 문화가 자리 잡을 수 있도록 부모 대상 교육을 지속 확대하겠다”고 말했다.



구미중독관리통합지원센터는 알코올·도박·인터넷·약물 등 4대 중독의 예방과 조기 개입을 위한 상담·치료·재활서비스를 운영하고 있다. 자세한 정보는 홈페이지(www.gmaddiction.or.kr)에서 확인할 수 있다.



구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 구미시는 지난 28일 새마을운동테마공원 연수관 대강의실에서 학부모 60명을 대상으로 ‘게임 속 도박으로부터 우리 아이 지키기’라는 주제로 도박중독예방교육을 실시했다고 29일 밝혔다.이번 교육은 온라인 게임에 내재된 도박 요소를 이해하고 가정에서 자녀의 게임 이용을 올바르게 지도하기 위한 취지로 마련됐다.이날 강의는 대동병원 정신건강의학과 신정욱 전문의가 맡아 진행했다.신 전문의는 △확률형 아이템 구조와 도박의 유사성 △미성숙한 청소년 뇌의 반응 △가정 내 예방 및 지도 방법 등을 사례 중심으로 설명했다.그는 “게임 매출의 절반을 상위 5%의 이용자가 차지할 만큼 구조적으로 ‘도박적 소비’에 빠지기 쉽다”며 “무조건 ‘하지 마라’보다는 ‘뭐가 재미있니?’라고 묻는 부모의 대화가 훨씬 효과적”이라고 조언했다.교육에 참여한 한 학부모는 “스마트폰 사용을 두고 아이와 다툴 때가 많았는데 오늘 강의를 통해 화내는 대신 이해로 접근하는 방법을 배웠다”며 “실생활에 도움이 되는 유익한 시간이었다”고 말했다.김윤영 구미중독관리통합지원센터장은 “청소년 도박과 게임중독은 개인 문제가 아니라 사회 전체가 함께 풀어야 할 과제”라며 “가정에서부터 건강한 게임 이용 문화가 자리 잡을 수 있도록 부모 대상 교육을 지속 확대하겠다”고 말했다.구미중독관리통합지원센터는 알코올·도박·인터넷·약물 등 4대 중독의 예방과 조기 개입을 위한 상담·치료·재활서비스를 운영하고 있다. 자세한 정보는 홈페이지(www.gmaddiction.or.kr)에서 확인할 수 있다.구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지