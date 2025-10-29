담양서 80대 노인, 차량 두 대에 잇따라 치여 숨져
전남 담양에서 한 도로를 건너던 80대 남성이 차량에 잇따라 치여 숨졌다.
29일 담양경찰서에 따르면 전날 밤 10시9분쯤 담양군 담양읍의 한 회전교차로 인근 도로를 건너던 A씨(85)가 운전자 B씨(58)가 몰던 승용차에 치였다.
사고 직후 B씨가 쓰러진 A씨의 상태를 살피던 중, 뒤따라 오던 C씨(56·여)의 SUV가 현장을 덮쳤다.
이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다. B씨도 부상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
두 차량 운전자 모두 음주 또는 무면허 운전은 아닌 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨가 횡단보도가 없는 구간을 건너다 변을 당한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
담양=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
