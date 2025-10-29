임기 내 100조 투자유치 내건 김동연, 8개월 앞당겨 달성
경기도는 미국을 방문 중인 김동연 지사가 임기 내 ‘100조+α’ 투자유치 약속을 조기 달성한다고 28일 밝혔다.
취임 이후 이번 미국 출장 전까지 김 지사의 투자 유치 실적은 94조8844억원이었는데 이번 방문 중 3건((5조1719억원)을 더해 100조563억원을 투자유치하기 때문이다.
이로써 임기 중 ‘100조+α’ 투자 유치를 약속한 김 지사는 8개월 앞서 조기에 달성하는 것이다.
투자 유치를 위한 김 지사의 비행거리는 20만6695㎞로, 지구를 다섯바퀴 주파한 셈이다.
미국 보스턴을 방문 중인 김 지사는 27일(현지시간) 글로벌 반도체기업 엑셀리스사와 인테그리스사 등 2개사로부터 1640억원 규모의 투자 유치에 성공했다.
엑셀리스사는 평택시 현곡 외투산단에 장비 생산을 위한 투자 확대 의사를 밝혔고, 인테그리스사는 화성·평택의 기존 몰리브텐 제조시설을 증축하기로 투자협약(MOU)을 맺었다.
이어 김 지사는 28일(현지시간) 보스턴에서 마리 막스 파라마운트 수석 부문장, 이임용 신세계프라퍼티 상무와 만나 화성국제테마파크 조성을 위한 추가 투자 계획을 논의할 예정이다.
앞서 도는 지난해 10월 화성국제테마파크 글로벌 브랜드 유치 선포식을 열고 파트너로 파라마운트가 결정됐음을 공식 발표한 바 있다.
화성국제테마파크는 신세계화성(신세계프라퍼티+신세계건설)이 파라마운트가 보유한 브랜드와 캐릭터를 도입해 화성시 남양읍 송산그린시티에 4.23㎢ 규모로 조성하는 테마파크다.
이 사업에는 당초 4조5000여 억원이 투입될 계획이었으나 5조79억원을 추가해 전체 사업비를 9조5000여 억원 규모로 대폭 늘리기로 했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사