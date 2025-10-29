루비오 美 국무장관 “찰리 커크, 한국 교회에서 일어나는 일 우려했었다”

루비오 “기독교인들, 두려움 없이 살아야”

마코 루비오 국무장관이 28일(현지시간) 일본 도쿄에서 열린 도널드 트럼프 대통령과 기업인들과의 만찬 행사장을 둘러보고 있다. 연합뉴스

당시 한국에 있었거나 돌아오던 중이었는데 지금 한국 교회 안에서 벌어지고 있는 몇 가지 일들에 대해 매우 우려하고 있었다”고 말했다.

우리는 다음번에 만나서 그 이야기를 나누기로 했는데, 안타깝게도 그 대화는 이뤄지지 못했다”고 말했다. 그러면서 커크가 언급한 내용이 무엇인지는 구체적으로 설명하지 않았다. 도널드 트럼프 대통령도

의 교회 압수수색을 거론하며 “사실이라면 안타까운 일일 것”이라고 말한 바 있지만, 해당 발언과 커크의 발언이 연관이 있는지는 불분명하다.

루비오 장관은 커크와 관련해 “많은 사람이 그를 정치적인 인물로 여겼다”면서도 “실제로 그는 미국 정치에 관여했지만 그의 사명, 그의 사역은 단순한 정치를 뛰어넘는 것이었다”고 말했다. 그러면서 “그의 사명은 사회를 다시 활기차게 만들자는 부름이었고, 우리가 옳다고 알고 있는 가치와 원칙들을 회복하자는 메시지였다”고 말했다. 커크는 보수주의 청년층을 결집해 트럼프 당선에 큰 공을 세웠다는 평가를 받는다. 지난달