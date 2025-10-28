화성특례시, ‘정조대왕능행차’ 유네스코 등재 적극적인 이유 있다?
경기도 화성특례시는 전날 수원특례시 팔달구청 대회의실에서 열린 ‘정조대왕능행차 유네스코 인류무형문화유산 등재 전략 정책토론회’에서 정조대왕능행차의 역사적 가치와 의미, 화성특례시의 정책적 역할에 대한 의견을 적극 개진했다고 28일 밝혔다.
정조대왕능행차의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위한 정책적·행정적 과제를 논의하기 위해 마련됐다는 게 화성시의 설명이다.
허용호 한국민속학회 회장(경주대 특임교수)가 발제자로 나서 ‘정조대왕능행차 유네스코 인류무형문화유산 등재 전략’을 주제로 발표했다.
이어진 토론에서 화성특례시 조승현 대변인은 “정조대왕능행차를 특정 기초자치단체가 독점하려는 것은 편협한 발상”이라고 지적하면서 “정조대왕이 기초자치단체 수준에서 담을 수 있는 인물이냐”고 강하게 문제를 제기했다.
이어 “화성시와 수원시는 물론 경기도와 서울시까지 함께 정조대왕능행차를 대한민국을 대표하는 K콘텐츠로 발전시켜야 한다”고 강조하며 “정조대왕능행차를 축제라는 ‘포맷’으로만 볼 것이 아니라, ‘효(孝)’라는 정조대왕의 윤리적 가치 및 ‘애민(愛民)’과 ‘민본(民本)’이라는 정치철학, 즉 ‘컨텐츠‘로 규정하는 것이 바로 유네스코 무형문화유산 등재를 위한 최적의 전략”이라고 주장했다.
이날 토론회는 경기도와 경기도의회가 주최하고, 김도훈 경기도 문화체육관광위원회 위원이 주재했다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사