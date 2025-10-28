‘선발 맞대결 강세’ 무색한 한국시리즈…대전에선 다를까

한화 이글스 류현진이 27일 서울 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 한국시리즈 2차전에서 3회말 2점을 내준 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 연합뉴스

정규시즌 LG를 상대로 강한 모습을 보였던 것과 대조적이었다. 류현진은 이번 시즌 LG전 4경기에서 1승(무패), 평균자책점 1.08(25이닝 3실점)을 기록했다.

LG 트윈스 임찬규가 27일 서울 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 한국시리즈 2차전에서 4회를 채우지 못하고 마운드를 내려가고 있다. 뉴시스

한화 이글스의 두 외국인 투수 코디 폰세(오른쪽)과 라이언 와이스가 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 플레이오프 5차전에서 승리하며 한국시리즈 진출을 확정 지은 뒤 그라운드에 모여 기뻐하고 있다. 뉴시스

폰세는 올 시즌 LG전 2경기에서 승패 없이 평균자책점 3.46(13이닝 5실점)으로 준수한 성적을 냈다. 와이스는 2경기에서 1승(무패), 평균자책점 2.25(12이닝 3실점)를 기록했다.