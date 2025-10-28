이 대통령, 민주평통 수석부의장에 이해찬 전 총리 임명
이재명 대통령이 28일 이해찬 전 국무총리를 제22기 민주평화통일자문회의 수석부의장으로 임명했다.
김남준 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이 수석부의장은 국회의원과 주요 공직을 두루 거친 정치계 원로”라며 이같이 밝혔다.
김 대변인은 “이 수석부의장이 오랜 세월 통일 분야에서 활동해 온 만큼 원숙한 자문으로 이 대통령의 대북·통일 정책을 뒷받침할 수 있을 것으로 기대한다”고 강조했다.
이 전 총리는 더불어민주당의 대표적인 정치 원로 중 한 명으로, 국회의원 7선을 지냈다. 지난해 총선에서는 민주당 상임 공동선대위원장직을 맡았다.
민주평통은 민주적 평화통일을 위한 정책의 수립 및 추진에 관해 대통령에 건의하고 자문에 응하는 대통령 직속 기구다. 의장은 대통령이 직접 맡는다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
