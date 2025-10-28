고령화에 돌봄 취업자 수 첫 1위로… 음식점업도 제쳐

상반기 방문 돌봄서비스 취업자 168만8000명

고령화 속 돌봄 수요 증가 등 영향

월급쟁이 5명 중 1명은 월급 200만원 아래



고령층을 중심으로 돌봄 일자리 취업자가 급증하며 올해 상반기 역대 최대 규모를 기록했다. 반면 내수 부진 여파로 제조·건설업 취업자는 감소세를 보였다.



국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025년 상반기 지역별 고용조사: 취업자의 산업 및 직업별 특성’을 보면 지난 4월 기준 취업자 2888만7000명 중 ‘비거주복지시설운영업’ 취업자는 168만8000명으로 1년 전(155만3000명)보다 8.7% 늘었다. 신산업 분류가 적용된 2017년 이후 상반기 기준 가장 많은 규모다. 1년 전만 해도 음식점업 취업자(166만6000명)가 가장 많았지만, 비거주복지시설운영업 취업자 수가 올해 처음 산업 소분류 234개 중 1위로 올라섰다.



비거주복지시설운영업 취업자는 요양보호사, 간병인 등 방문 돌봄서비스를 제공하는 이들이다. 요양원 등 ‘거주복지시설운영업’ 취업자도 1년 전보다 3만2000명 증가한 24만2000명으로 집계됐다.



60세 이상이 돌봄 서비스 관련 취업자 수 증가를 견인했다. 77개 산업 중분류에서 보면 60세 이상 취업자 690만6000명 중 사회복지 서비스업 종사자는 108만9000명으로 1년 전보다 12만9000명 늘었는데, 농업 종사자(103만7000명)를 제치며 2017년 이후 처음 1위를 차지했다.



길었던 내수 부진 속 제조·건설업 관련 취업자는 감소세를 보였다. 건물건설업 취업자는 1년 전보다 6만9000명 줄었고, 건설업과 관련이 있는 고용 알선 및 인력 공급업에서도 취업자가 3만2000명 감소했다. 건설장비 운영업과 건물 설비 설치 공사업 취업자도 각각 1만4000명씩 줄어들었다. 플라스틱 제품 제조업(-1만5000명)과 기타기계 및 장비제조업(-1만3000명) 등 제조업 취업자 역시 쪼그라들었다.



‘월급쟁이’ 간 임금 격차는 한층 심화했다. 올해 상반기 임금근로자 2241만5000명 중 월급이 100만원 미만인 임금근로자(9.6%·0.2% 포인트)와 500만원 이상인 임금근로자(16.3%·1.4% 포인트) 비중이 1년 전과 비교해 동시에 늘었다. 또 최저임금 상승·명목임금 상승에도 여전히 임금근로자 5명 중 1명(19.5%)은 월급이 200만원이 안 되는 것으로 조사됐다. 가장 많은 임금근로자가 속한 임금 구간은 200만~300만원 미만(30.6%)이었다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 고령층을 중심으로 돌봄 일자리 취업자가 급증하며 올해 상반기 역대 최대 규모를 기록했다. 반면 내수 부진 여파로 제조·건설업 취업자는 감소세를 보였다.국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025년 상반기 지역별 고용조사: 취업자의 산업 및 직업별 특성’을 보면 지난 4월 기준 취업자 2888만7000명 중 ‘비거주복지시설운영업’ 취업자는 168만8000명으로 1년 전(155만3000명)보다 8.7% 늘었다. 신산업 분류가 적용된 2017년 이후 상반기 기준 가장 많은 규모다. 1년 전만 해도 음식점업 취업자(166만6000명)가 가장 많았지만, 비거주복지시설운영업 취업자 수가 올해 처음 산업 소분류 234개 중 1위로 올라섰다.비거주복지시설운영업 취업자는 요양보호사, 간병인 등 방문 돌봄서비스를 제공하는 이들이다. 요양원 등 ‘거주복지시설운영업’ 취업자도 1년 전보다 3만2000명 증가한 24만2000명으로 집계됐다.60세 이상이 돌봄 서비스 관련 취업자 수 증가를 견인했다. 77개 산업 중분류에서 보면 60세 이상 취업자 690만6000명 중 사회복지 서비스업 종사자는 108만9000명으로 1년 전보다 12만9000명 늘었는데, 농업 종사자(103만7000명)를 제치며 2017년 이후 처음 1위를 차지했다.길었던 내수 부진 속 제조·건설업 관련 취업자는 감소세를 보였다. 건물건설업 취업자는 1년 전보다 6만9000명 줄었고, 건설업과 관련이 있는 고용 알선 및 인력 공급업에서도 취업자가 3만2000명 감소했다. 건설장비 운영업과 건물 설비 설치 공사업 취업자도 각각 1만4000명씩 줄어들었다. 플라스틱 제품 제조업(-1만5000명)과 기타기계 및 장비제조업(-1만3000명) 등 제조업 취업자 역시 쪼그라들었다.‘월급쟁이’ 간 임금 격차는 한층 심화했다. 올해 상반기 임금근로자 2241만5000명 중 월급이 100만원 미만인 임금근로자(9.6%·0.2% 포인트)와 500만원 이상인 임금근로자(16.3%·1.4% 포인트) 비중이 1년 전과 비교해 동시에 늘었다. 또 최저임금 상승·명목임금 상승에도 여전히 임금근로자 5명 중 1명(19.5%)은 월급이 200만원이 안 되는 것으로 조사됐다. 가장 많은 임금근로자가 속한 임금 구간은 200만~300만원 미만(30.6%)이었다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지