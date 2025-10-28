부산대병원, 5년간 환자에 못 돌려준 진료비 2억8000만원
계좌불명·연락두절 등 환불 미완료
공공병원 행정 부실… 신뢰 지적
김대식 “환불체계 전산화 시급”
부산대학교병원이 최근 5년간 환자에게 돌려주지 못한 미환불 진료비가 2억8000만 원에 달한 것으로 나타났다. 국립대병원이 환불 시스템 미비로 진료비를 환자에게 반환하지 못하는 사례가 계속되면서 공공기관의 관리 부실 논란이 일고 있다.
국회 교육위원회 소속 김대식 의원이 28일 공개한 자료에 따르면 부산대병원이 2021년부터 올해까지 환자에게 돌려주지 못한 진료비는 총 2억8052만원으로 집계됐다. 전국 10개 국립대병원 미환불 진료비(77억9455만원)의 약 3.6%에 해당한다.
부산대병원은 환자 계좌 정보 불명, 사망으로 인한 상속인 미확인, 연락 두절 등으로 환불 절차가 진행되지 못한 사례가 많다고 밝혔다. 병원 측은 환자나 보호자와 연락이 닿지 않아 환불을 완료하지 못하는 경우가 대부분이라는 입장이다.
그러나 국립대병원은 공공의료기관으로서 환불 안내 절차를 강화해야 한다는 지적이 제기된다. 특히 일부 병원은 환불 대상을 일정 기간 찾지 못하면 해당 금액을 병원 수입으로 처리하는 관행이 있어 개선이 필요하다는 목소리도 나온다.
김 의원은 “진료비 수납과 환불은 병원 운영의 기본 의무이며, 공공병원이라면 더욱 투명하게 관리돼야 한다”며 “수년째 수억 원이 환자에게 돌려지지 않는 것은 명백한 행정 실패”라고 지적했다. 그는 “교육부와 보건복지부, 국립대병원협의체가 협력해 환불 체계 전산화와 상시 점검제 도입 등 제도 개선에 나서야 한다”고 강조했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사