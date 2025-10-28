메시도 제쳤다…손흥민 프리킥 데뷔골, MLS ‘올해의 골’ 선정

LAFC의 손흥민이 지난 8월 24일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 도요타 스타디움에서 열린 FC댈러스와의 경기에서 데뷔골을 터뜨리고 세리머니를 하고 있다. AFP연합뉴스

제쳤다.

시즌 후반 합류해 단 10경기(9골·3도움)를 뛰고도 후보에 오른 건 이례적

필립 진커나겔(시카고 파이어FC)이 경쟁자다

손흥민 합류 후 LAFC는 리그 막판 극적인 반전을 이뤘다. 입단 전까지 서부 컨퍼런스 6위에 머물던 LAFC는 ‘흥부 듀오’가 18골을 합작하며 단숨에 3위까지 올라섰다.

MLS는 “할리우드 작가들이 손흥민 합류 후 반전을 시나리오로 썼다면 비현실적이라고 비평가들이 조롱했을 것”이라고 전했다.

손흥민은 이제 ‘가을 축구’에 돌입한다.

3 0 일 오스틴FC와 서부 컨퍼런스 플레이오프 1라운드( 3전2승제 ) 첫 경 기에 나선다.